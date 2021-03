Paulo Henrique indiscutível no Penafiel

Aos 24 anos, Paulo Henrique está a viver uma época de plena afirmação. O lateral-esquerdo tornou-se uma peça fundamental do Penafiel e, até ao momento, jogou em todas as partidas que os durienses realizaram esta temporada.





Números que ganham força sobretudo no campeonato, onde Paulo Henrique é o jogador com mais minutos do grupo comandado por Pedro Ribeiro e o sétimo mais utilizado da prova.Nesta lista, à frente do camisola 16 do Penafiel estão cinco guarda-redes e Joãozinho, o primeiro jogador de campo a constar da mesma.Nestes 25 encontros, Paulo Henrique leva também cinco tentos.