Pedrinha foi o escolhido pela direção do Penafiel para orientar a equipa B do clube na próxima temporada.O antigo jogador dos durienses, que se destacou também no vizinho P. Ferreira, começou a trabalhar na última segunda-feira no Estádio Municipal 25 de Abril.O treinador, de 40 anos, era adjunto da formação B do P. Ferreira.

Autor: Pedro Alves