Pedro Ribeiro abandona o comando técnico do Penafiel

O técnico Pedro Ribeiro, de 36 anos, está de saída do Penafiel. Apesar do emblema duriense continuar bem colocado na corrida à subida de divisão, o treinador que já trabalhou na Liga Bwin, ao serviço da Belenenses SAD, entendeu não estarem reunidas as condições para se manter em funções no 25 de Abril.As últimas semanas, ao queapurou, agudizaram as divergências entre a visão de Pedro Ribeiro para o que deveria ser a evolução desportiva do emblema duriense sob a sua orientação, em relação ao que era pretendido pelo presidente António Gaspar Dias.Sendo assim, o divórcio foi a solução adotada. Pedro Ribeiro, apesar de ter averbado desaires consecutivos no campeonato frente a Estrela da Amadora e FC Porto B, deixa o Penafiel no 8º lugar da 2ª Liga, com 23 pontos, mas a apenas 4 pontos do 3º lugar, que já assegura a promoção direta ao escalão principal fruto da liderança ser ocupada pelo Benfica B, que como é sabido não entra nas contas da subida.