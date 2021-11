Pedro Ribeiro e o duelo com o Portimonense: «Somos ambiciosos e vamos jogar para vencer»

Pedro Ribeiro não estará no banco de suplentes, devido a castigo - foi expulso no encontro frente ao Leixões na 11.ª jornada da Liga Sabseg -, mas garante um Penafiel "ambicioso" no jogo com o Portimonense com o objetivo de seguir em frente na Taça de Portugal. O treinador dos durienses está confiante, embora reconheça que o adversário impõe respeito."Temos noção do grau de dificuldade do jogo, com uma equipa que está bem, com um bom treinador e valores individuais fortes, e que é da 1ªLiga, mas somos ambiciosos na Taça de Portugal como em qualquer outra das competições em que participamos e vamos jogar para vencer, com humidade e respeito pelo adversário", garantiu, prosseguindo: "O adversário tem competência, valor e está a fazer um bom campeonato, mas queremos prosseguir o nosso percurso na Taça e se neste momento somos uma das 32 melhores equipas na prova, queremos estar entre as 16 melhores".Pedro Ribeiro promete não só um Penafiel que vai "querer ser mais competente que o Portimonense", como também uma equipa "sólida e com confiança". Aliás, segundo o próprio, os durienses estão a preparar o encontro com a equipa de Portimão da mesma forma que preparam todos os outros. "O ambiente no grupo é positivo e acreditamos nas nossas capacidades, por isso vamos disputar este jogo tal como todos os outros com o objetivo de ganhar e continuar o nosso percurso na Taça de Portugal", concluiu.O Penafiel recebe o Portimonense esta sexta-feira, pelas 18h45, em jogo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal.