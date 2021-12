Pedro Ribeiro e o jogo com o Sporting: «Vamos tentar fazer o que ainda ninguém fez este ano»

Surpreender o Sporting. Este é o objetivo do Penafiel revelado pelo treinador Pedro Ribeiro na conferência de antevisão ao jogo desta terça-feira, a contar para a Allianz Cup."Queremos transformar as dificuldades em motivação e vamos tentar ser mais competentes e ganhar ao Sporting", começou por dizer. O técnico dos durienses não esconde que gostaria que a sua equipa conseguisse fazer o que ainda ninguém conseguiu: vencer o campeão em título."Vamos tentar fazer o que ainda ninguém fez este ano que é ganhar ao atual campeão nacional e líder da 1.ªLiga, a par do FC Porto. Sabemos que vamos defrontar o campeão nacional, uma equipa que internamente está invicta desde o início da época, que já conquistou a Supertaça, que só tem dois empates e só perdeu para a Liga dos Campeões, com o Ajax e o Borussia Dortmund", vincou.A estratégia está definida, apesar de Pedro Ribeiro saber que o jogo trará grandes dificuldades, notando que a prioridade dos durienses é o campeonato. "Vamos abordar o jogo da mesma forma que abordamos qualquer outro, com o intuito de tentarmos ser mais competentes do que o adversário e ganhar. Por mérito dos meus jogadores, ganhámos o direito de jogar com o campeão nacional, mas o objetivo principal são os jogos seguintes, o de domingo, neste mesmo estádio", frisou.A partida com os leões está agendada para as 20h15 de amanhã.