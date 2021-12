Pedro Ribeiro: «É verdade que perdemos o jogo mas ganhámos tudo o resto»

Pedro Ribeiro analisou as incidências da derrota do Penafiel (0-1) , em casa, diante do Sporting, que carimbou a presença dos leões na final-four da Allianz Cup. O técnico dos penafidelenses considerou-se um homem "orgulhoso" com o que viu em campo."Quando se enfrentam equipas desta qualidade, com dois empates e invictos em Portugal, já ganharam uma Supertaça... há dois caminhos para o treinador e equipa [adversário]: amedrontar e adulterar a personalidade da equipa e defender; ou manter a personalidade e aquilo em que acreditamos, sendo humildes por sabermos que estamos a jogar contra o atual campeão nacional. Não foi no fim que o Penafiel acreditou. O Penafiel acreditou desde o início do jogo. A primeira parte é bem jogada de parte a parte, há um ligeiro ascendente do Sporting. Na segunda parte, antes de expulsão, é o Penafiel que está a dominar o jogo. Criámos três ou quatro oportunidade para marcar contra esta equipa. Só não conseguimos mesmo fazer golo. É verdade que perdemos o jogo mas ganhámos tudo o resto. Estou orgulhoso. Disse na antevisão que, independentemente do que acontecesse em campo, seria um treinador orgulhoso dos meus jogadores. Tiveram a personalidade em campo, souberam respeitar o Sporting. Em muitos momentos do jogo teríamos de defender mais do que gostamos. Tivemos muitos períodos com qualidade com bola", reiterou em declarações à Sport TV.Confrontado com as sete alterações feitas em relação ao jogo com o Feirense, Pedro Ribeiro apontou à densidade do plantel."É a prova de que os plantéis têm 24 ou 25 jogadores, não têm 12 ou 13 ou 14. Sabemos o plantel que construímos e os jogadores dão esta resposta, sejam os que estão a jogar com mais regularidade, sejam os que estão a jogar menos. Tomar decisões não é fácil porque estou a ser injusto com o desempenho deles nos treinos. Fizemos uma excelente exibição, este não é o objetivo central da época e temos de jogar com a humildade que jogámos hoje. Amanhã voltamos aos treinos, focamo-nos no objetivo principal", disse, aproveitando para comentar as hipóteses de uma subida à Liga Bwin. "A subida é no fim da época para as equipas que merecerem. Se merecermos, cá estaremos para festejar. Até lá não dá para desfocar dos objetivos a curto prazo", vincou Ribeiro.