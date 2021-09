Pedro Ribeiro: «Teria sido justo deixarem-nos disputar o jogo»

O Penafiel iniciou o seu percurso na fase de grupo da Allianz Cup com uma pesada derrota frente ao Famalicão e, no final do encontro, Pedro Ribeiro, treinador dos durienses, deixou muitas críticas à arbitragem.

"Se houvesse igualdade de critérios, a primeira equipa a ficar com menos um jogador não seria o Penafiel. A história do jogo muda aí, as coisas ficaram muito difíceis e o Famalicão aproveitou algum desnorte da nossa equipa. Ganhámos o direito de disputar esta fase de grupos, teria sido justo deixarem-nos disputar este jogo também", começou por referir o técnico. Apesar disso, Pedro Ribeiro elogiou bastante a prestação dos seus jogadores: "O futebol é golos e aproveitar as ocasiões que temos. A primeira grande ocasião do golo é nossa, através do Edson e, por infelicidade ou coisas do futebol, a bola bateu na barra. O Famalicão, na primeira vez que tem um lance com perigo acaba por fazer golo. A eficácia prejudicou o que tínhamos preparado, estávamos a dominar o Famalicão. Na 1ª parte eles nunca se encontraram, estivemos organizados e encontrámos espaços com bola. Teria sido justo que o golo tivesse entrado pelo que fizemos até àquele momento".

Pedro Ribeiro chamou jogadores do Penafiel e deu palestra aos adeptos após goleada em Famalicão



Com um resultado tão desnivelado, que consequências pode esta partida trazer para o Penafiel? Pedro Ribeiro foi perentório: "Muito boas. Dentro do balneário, toda a gente sabe o que fizemos aqui. Com exceção de termos perdido um jogador pela expulsão, não vejo mais consequência negativa nenhuma, visto que disputámos o jogo com uma boa equipa da 1ª Liga".