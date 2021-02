Pedro Ribeiro testa positivo à Covid-19: sobe para 15 o número de casos ativos no Penafiel

O FC Penafiel informou esta quinta-feira que o seu treinador, Pedro Ribeiro, testou positivo à Covid-19. Através de uma nota publicada nas redes sociais do clube, a formação duriense desejou "rápidas melhoras" ao técnico de 35 anos.





Com mais este teste positivo, sobem para 15 o número de casos ativos no plantel da equipa principal da formação que atua na Liga Sabseg, sendo que os restantes 14 são compostos por 12 elementos do plantel, um da equipa técnica e um do 'staff' de apoio.