Penafiel agastado com as arbitragens

Com o campeonato a meio, o Penafiel tem vindo apresentar algum descontentamento em relação àquilo que têm sido as arbitragens nos seus jogos. A situação ganhou maiores proporções nas últimas três jornadas.Os durienses estão indignados com as arbitragens nas partidas com o Estrela da Amadora, o FC Porto B e o Académico Viseu, já que consideram que houve vários lances polémicos a envolver a equipa. No jogo com os beirões, na última jornada, um golo anulado [na imagem] a Roberto foi a gota de água que fez transbordar o copo.Neste momento, o Penafiel está no 9º lugar da Liga Sabseg, com 24 pontos.