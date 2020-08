Penafiel anuncia dupla contratação para a defesa

O Penafiel anunciou uma dupla contratação, para o seu setor mais recuado, dos defesas centrais brasileiros Cassiano e David Thomaz, provenientes do Grêmio Anápolis, do Brasil. Os dois sul-americanos chegam por empréstimo de um ano, mas com opção de compra no final da temporada.





Outro ponto em comum nos dois centrais é o facto de esta ser a primeira experiência fora do seu país, o Brasil, nas suas carreiras. A diferença mais visível entre os futebolistas é a idade. Cassiano tem 26 anos enquanto David Thomaz tem 18.Os defesas tornam-se assim nos sétimo e oitavo reforços (o segundo e terceiro canarinhos depois de Wagner) para o treinador Pedro Ribeiro.