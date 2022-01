Oficial: Filipe Rocha é o novo treinador do Penafiel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Rocha foi anunciado, na manhã desta quarta-feira, como treinador do Penafiel. O técnico, que sucede a Pedro Ribeiro na liderança dos durienses, assinou um contrato válido até ao final da época.O treinador, de 49 anos, está assim de regresso ao ativo, isto depois de ter orientado o Sp. Covilhã durante quatro jogos já na presente temporada. Filipe Rocha conta ainda com passagens por Feirense, Paços de Ferreira, Aves sub-23, U. Madeira, Freamunde, Naval, Espinho, Aliados de Lordelo, Paredes, Fiães e Lousada.O próximo jogo do Penafiel, atual 8º classificado da Liga Sabseg, é frente ao Ac. Viseu e está agendado para sábado.