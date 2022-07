E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tarde desta quinta-feira ficou marcada por um momento curioso por parte do Penafiel. Tudo por causa dos encontros de preparação na pré-época do conjunto orientado por Filipe Rocha.Os durienses começaram por anunciar que todos os seus jogos-treino seriam realizados à porta fechada, numa situação que, de forma natural, deixou os adeptos descontentes. Assim, depois de os comentários negativos na publicação se terem multiplicado, o Penafiel revelou que o embate frente ao Vizela, no dia 30 de julho, será realizado à porta aberta.Até ao momento, os durienses realizaram um jogo-treino, tendo sido derrotados por 1-0 frente ao Gil Vicente.