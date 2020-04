Penafiel avança para lay-off

Depois de Chaves e Leixões, o Penafiel é a terceira equipa da 2ª Liga a entrar em regime de lay-off. Num comunicado emitido esta quarta-feira, o clube penafidelense revela que a medida foi tomada para "proteger a empresa e todos os seus trabalhadores/funcionários".





Para além de ter anunciado que entrou em "lay-off simplificado com redução de horário", o Penafiel enalteceu o "espírito de cooperação de todos os funcionários, que aceitaram e ajudaram à solução encontrada para o bem de todos"."No seguimento de milhares de empresas em Portugal, a Futebol Clube de Penafiel SAD vem por este meio comunicar que entrou em lay off simplificado com a redução do horário de trabalho.Sabendo que a indústria do futebol foi severamente atingida por esta pandemia mundial e que os mecanismos à disposição das empresas têm o objetivo da salvaguarda dos postos de trabalho e da empresa, o grupo Futebol Clube de Penafiel decidiu acionar estes mecanismos de salvaguarda, protegendo assim a empresa e todos os seus trabalhadores/funcionários.O Futebol Clube de Penafiel e Futebol Clube de Penafiel SAD quer ainda enaltecer o espírito de cooperação de todos os funcionários (jogadores, equipa técnica, staff e funcionários em geral) que aceitaram e ajudaram a solução encontrada para o bem de todos.A Direção do FC Penafiel", pode ler-se.