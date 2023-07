Penafiel cria secção de futebol feminino

O Penafiel avançou com a criação de um departamento de futebol feminino, decisão tomada pela direção do clube devido à importância cada vez maior desta vertente. A equipa sénior já tem atletas asseguradas e pretende começar já a competir na nova temporada, mas o objetivo passa também por ter equipas nos escalões de formação.Nos durienses, o futebol feminino terá uma secção autónoma dentro da estrutura do clube, sendo que, além da equipa sénior, a direção pretende que as equipas de formação ajudem a potenciar a prática de futebol a jovens do concelho e da região.