Penafiel faz doação de 2 mil euros aos bombeiros voluntários locais

A direção do Penafiel e a administração da SAD dos durienses anunciaram, esta quarta-feira, a atribuição de um subsídio no valor de 2 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Penafiel.A quantia está destinada à aquisição de um novo autotanque, na sequência do despiste ocorrido no passado dia 10 que destruiu o veículo dos bombeiros penafidelenses. "É bom estar nos momentos felizes, mas é nos difíceis que temos sempre que marcar presença, com palavras, mas também com ações. Obrigado aos nossos soldados da Paz. Estaremos sempre ao vosso lado", podia ler-se nas redes sociais do clube.Autor: T.G.