Penafiel multado em 220 euros por invasão de campo por parte de adepto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Penafiel em 220 euros depois de um adepto ter invadido o relvado do Estádio Municipal 25 de Abril no jogo frente ao Benfica B. A decisão foi conhecida esta quinta-feira.Ao que tudo indica, o adepto em questão seria simpatizante dos encarnados, isto na medida em que, após entrar em campo, abraçou Cher Ndour e pediu-lhe a camisola. A situação acabou por ficar resolvida de forma bastante pacífica, com o adepto a ser encaminhado pelos seguranças para fora do recinto de jogo.A partida terminou com um triunfo das jovens águias por 3-0.