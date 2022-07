Penafiel não vai além de um empate frente ao S. João Ver

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Penafiel empatou, este sábado, 2-2 com o S. João Ver, no mais recente encontro de preparação para a temporada 2022/23.Num encontro disputado no terreno da equipa da Liga Sabseg, os golos dos durienses foram apontados por Édi Semedo e Gonçalo Loureiro.Na quarta-feira, a equipa de Filipe Rocha tem novo teste marcado frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos.