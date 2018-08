Continuar a ler

Sem poder contar com seis jogadores, entre lesionados e com treino condicionado, o conjunto duriense foi surpreendido no seu reduto, chegando ao intervalo já em desvantagem, tendo o único golo sido apontado por Paulo Grilo, numa metade em que o Penafiel alinhou com três juniores: Miranda, Benito e Miguel.



O Penafiel, da 2.ª Liga, perdeu esta quarta-feira por 1-0 com o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.No regresso aos jogos depois de ter sido afastado da Taça da Liga Allianz frente ao Farense , a equipa de Armando Evangelista sofreu novo desaire, desta feita frente a um adversário de uma divisão inferior.

Autor: Lusa