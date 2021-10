Penafiel perde estatuto de defesa menos batida

O Penafiel quebrou a sua série em boa forma na Liga Sabseg, depois do desaire frente ao Chaves, onde sofreu os três golos que ditaram o resultado da partida em apenas 13 minutos.





Assim, os durienses sofreram quase tantos tentos como na sequência do campeonato até agora, pois contabilizavam apenas quatro golos sofridos, em igualdade com o FeirenseNesse sentido, os fogaceiros também perderam com o Leixões, mas sofreram menos um golo que a formação liderada por Pedro Ribeiro. Assim, o Penafiel conta com sete golos sofridos rumo à nona jornada do campeonato.