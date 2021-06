Penafiel regressou ao trabalho com sete reforços

O Penafiel deu esta segunda-feira início à temporada 2021/22, com a realização de exames médicos em simultâneo com o trabalho no relvado, num primeiro dia que contou com 21 jogadores, entre eles sete reforços.

O plantel às ordens de Pedro Ribeiro, um dos primeiros a renovar contrato, está ainda incompleto, aguardando-se em breve novidades relativamente a reforços e eventuais continuidades, na certeza de que os responsáveis do clube nortenho já garantiram reforços para todos os setores.

O guarda-redes Nuno Macedo (ex-Estoril Praia), os defesas Edson Farias, Ruca (ambos ex-Feirense) e Silvério (Ex-Académica), o médio Zé Valente (Ex-Estoril Praia) e os avançados Roberto (Ex-Desportivo de Chaves) e Feliz Vaz (Ex-Feirense) foram as novidades no arranque dos trabalhos dos rubro-negros.

Transitam da época passada Filipe Ferreira (guarda-redes), Vitinha, Leandro e Simãozinho (defesas), David Caiado, Capela, João Amorim, Ludovic e Vasco Braga (médios), Ronaldo Tavares, Pedro Soares, Pedro Prazeres, Robinho e Rui Pedro (avançados).

A pré-temporada do Penafiel, sétimo classificado na última edição da II Liga, vai ser realizada nas instalações do clube.

Não foram adiantados pormenores sobre os jogos de preparação agendados.