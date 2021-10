Penafiel-Rio Ave, 1-1: empate no marcador em jogo entre candidatos à subida

Penafiel e Rio Ave empataram este sábado 1-1, para a nona jornada da 2.ª Liga de futebol, num jogo entre candidatos à subida de escalão, nem sempre bem disputado, mas decidido com dois grandes golos.

O jogo opunha dois candidatos à subida à Liga Bwin e previa-se equilibrado, como veio a acontecer, mas o golo madrugador do Rio Ave - que igualou, provisoriamente, o Feirense na liderança -, aos cinco minutos, acabou por fazer a diferença na primeira parte.

Numa jogada simples, o guarda-redes Jonathan Luiz serviu Joca, que arrancou antes do meio-campo e correu até à entrada da área do Penafiel, onde 'disparou' um 'míssil' e inaugurou o marcador.

Em desvantagem, o Penafiel reconfigurou o sistema tático, com Capela a subir para um meio-campo a três, desfazendo a defesa a cinco, e a equipa teve mais posse de bola e iniciativas, ainda que sem criar grande perigo.

Roberto protagonizou o melhor lance dos locais, aos 30 minutos, com um desvio (ainda assim) fácil para Jonathan, após jogada de envolvimento coletivo, testemunhando o jogo demasiado tático e disputado, mas quase sempre longe das duas balizas.

O ascendente do Penafiel manteve-se no segundo tempo, que até começou 'trapalhão' e algo incaracterístico, mas o esforço dos locais foi recompensado aos 78 minutos, numa emenda de Roberto, que antes obrigara Jonathan à defesa do encontro, após cruzamento de Capela.

O Rio Ave, demasiado reativo, sobretudo no segundo tempo, reagiu tarde e só perto do fim, nos 'descontos', podia ter marcado, por Aziz, mas o remate saiu por cima.

Com este empate, o Rio Ave igualou de forma provisória o líder Feirense, que ainda não jogou, com 18 pontos, mais quatro do que o Penafiel, provisoriamente no lote de (quatro) equipas que ocupam o terceiro lugar.

Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Rio Ave, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Joca, 05 minutos.

1-1, Roberto, 78 minutos.

Equipas:



Penafiel: Caio Secco, Capela, Lucas Tagliapietra (Leandro Teixeira, 88), Silvério, Vitinha (Édi Semedo, 76), João Amorim (Pedro Prazeres, 88), Zé Valente, Ruca, Feliz Vaz (Ronaldo Tavares, 65), Roberto e Robinho.

(Suplentes: Nuno Macedo, Leandro Teixeira, Édi Semedo, Pedro Prazeres, Rui Pedro e Ronaldo Tavares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Rio Ave: Jhonatan Luiz, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Joca (Fábio Ronaldo, 81), Vítor Gomes, Guga, Gabrielzinho, Zé Manuel e Pedro Mendes (Aziz, 70).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Meneses, Alhassane, Sávio, João Graça, Rúben Gonçalves, Kevin Medina, Fábio Ronaldo e Aziz).

Treinador: Luís Freire.





Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitinha (42), Capela (64), Aderllan Santos (66), Ruca (80), Vítor Gomes (84) e Pedro Prazeres (90+1).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.