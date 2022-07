Penafiel vence Moreirense em jogo particular

O Moreirense saiu derrotado, por 1-0, do jogo de preparação frente ao Penafiel, que teve lugar na manhã desta quarta-feira, em Moreira de Cónegos. Castanheira, de livre, direto, marcou o único golo da partida.Foi apenas o segundo jogo em que a equipa de Paulo Alves não marcou qualquer golo na pré-época, depois da igualdade a zero diante do Paços de Ferreira, há duas semanas, em Ofir.O mais recente reforço do Moreirense, Rafael Santos, oficializado esta manhã , ainda não participou neste duelo.