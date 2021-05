Presidente do Penafiel lança proposta de isenção de quotas aos sócios

O presidente do Penafiel, António Gaspar Dias, apresentou na Assembleia Geral do clube, realizada na noite desta sexta-feira, uma proposta para a isenção do pagamento de quotas pelos associados devido ao facto de estes terem estado privados de assistir aos jogos no estádio durante um ano e meio.





A proposta mereceu aprovação dos cerca de 40 associados presentes, embora tivesse ficado por definir o prazo da isenção, algo que será comunicado brevemente. Os associados que neste período pagaram as quotas verão o valor liquidado ser transformado em crédito.Na reunião magna foram aprovadas, por unanimidade, as contas do clube referentes ao exercício de 2020 com um prejuízo de 62 mil euros devido à pandemia, segundo justificou a direção liderada por António Gaspar Dias, dado que, apesar da ausência de receitas, o clube cumpriu os contratos e pagou as despesas correntes.Refira-se que as contas apresentadas dizem respeito apenas ao clube duriense e não à SAD que gere o futebol profissional.