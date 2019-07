Presidente do Penafiel sobre a nova época: «Está impossível contratar jogadores»

O Penafiel iniciou esta segunda-feira a época 2019/2020 com 18 futebolistas no plantel e enfrentando um mercado em que está "impossível contratar jogadores" apesar do orçamento "ter crescido 50%", informou o presidente da SAD, António Gaspar Dias.Na conferência de imprensa que precedeu o início dos trabalhos do plantel agora orientado por Miguel Leal, o presidente da SAD deu conta das dificuldades em construir um plantel competitivo para disputar a 2ª Liga."Está impossível contratar jogadores. Não ponho em causa a mais-valia desses jogadores, mas o mercado está exageradamente alterado. Este ano atingiu o expoente máximo", vincou António Gaspar Dias que, sem citar números, disse ter o orçamento para a nova época "aumentado cerca de 50%".Lembrando que a 2ª Liga é "um campeonato extremamente complicado em que o último ganha ao primeiro facilmente", manifestou a intenção de "construir uma equipa com ambição e fazer a melhor pontuação possível", sendo que "a manutenção é o primeiro objetivo".Apesar dos constrangimentos enunciados pelo líder da SAD, para o treinador Miguel Leal as "expectativas são sempre as melhores" mesmo sabendo que o "percurso é muito difícil"."Este é um ano muito difícil e as pessoas têm de ter isso presente", disse Miguel Leal, apontando à "paciência" que os adeptos terão de ter com a equipa que vier a ser formada, apostando, ainda assim, em chegar ao último terço da época com a equipa viva e não aflita.Contratados para a nova época estão Luís Ribeiro (ex-Leixões), Jeferson (ex-Varzim), Coronas (ex-Cova da Piedade) e Paulo Henrique (ex-Paços de Ferreira).Da última, temporada transitaram Leandro, Vini, João Paulo, Pedro Lemos, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Vasco Braga, Ludovic, Calica, Pires, Yuri Araújo e Rui Pedro, num plantel que volta a contar com Márcio e César, que estiveram cedidos ao Cinfães.O estágio de pré-época será em Penafiel, entre 08 e 12 de julho, tendo sido agendados jogos de preparação em 10 de julho, com o Rio Ave (10:30), 16, com Santa Clara (10:30), 17, com o Paços de Ferreira (18:00), 20, com o Vila Real (10:30), 22, com o Lourosa (17:00) e 24, com o Berço (17:00).