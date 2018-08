Continuar a ler

Na mesma nota, é referido também que se aguarda pelo agendamento da requerida reunião e que o convite se estende a todos os penafidelenses: "O PS Penafiel fica a aguardar a designação, por parte do presidente da Assembleia Municipal, de dia e hora para a efetivação desta reunião, convidando todos os penafidelenses a estarem presentes e participarem nesta discussão tão relevante para o nosso futuro coletivo."



A recente constituição de uma SAD no Penafiel está a preocupar as forças políticas do município duriense e o Partido Socialista, em conjunto com o movimento TR-PT(’Tino de Rans - Penafiel é Top’), requereu por isso a convocação de uma sessão extraordinária de assembleia municipal."O Partido Socialista entende que é absolutamente inadiável, sob pena do seu adiamento causar prejuízos irreparáveis a todos os penafidelenses, a discussão do futuro do Penafiel: apoios municipais ao Penafiel à luz da sua transformação em SAD e subsequente venda da maioria do capital social a uma empresa privada", escreve o partido em comunicado.