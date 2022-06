Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reko fortalece o 'miolo' do Penafiel Após ter representado Académica na época passada, o médio regressa agora ao norte do País com um contrato de dois anos





Médio já vestido a rigor

• Foto: dr