Ricardo Machado reforça eixo da defesa do Penafiel

Ricardo Machado é o novo reforço do Penafiel. O defesa-central estava desempregado depois de ter alinhado na Arábia Saudita, ao serviço do Al Taawon, e assinou um contrato válido até ao final desta temporada, ele que volta a Portugal 10 anos depois, pois em 2011 havia deixado o Feirense para rumar ao futebol romeno.





Com 32 anos, Ricardo Machado trará ainda experiência substantiva ao centro da defesa da equipa de Pedro Ribeiro. Formado maioritariamente nos Dragões Sandinenses, o defesa, natural de Vila Nova de Gaia, passou pelos júniores do Nacional, iniciando a carreira sénior no Machico, seguindo-se Marítimo (embora nunca tenha jogado pela equipa principal) e Feirense.Em 2011, muda-se para a Roménia, onde defendeu as cores do Brasov durante três épocas e meia, terminando o seu ciclo em terras romenas com a camisola do Dinamo de Bucareste. Em 2015, transfere-se para o Al Taawon, jogando aí cinco temporadas.