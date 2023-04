Roberto: «Futuro? Apenas estou focado em acabar bem a época no Penafiel»

A realizar mais uma época de alta produção ofensiva na 2.ª Liga, competição na qual já entrou inclusivamente no top 5 de principais goleadores da sua história, o avançado Roberto, aos 34 anos, tem sido um dos jogadores em maior evidência no plantel do Penafiel. Em declarações ao site 'Fútbol Portugués desde España', o atacante, que está em final de contrato com os durienses, não abriu o jogo em relação ao futuro, garantindo estar focado no que falta jogar do campeonato."Não penso muito nisso de momento. Apenas tenho em mente acabar bem a temporada com o Penafiel. Quero continuar a ajudar ao máximo. O objetivo está quase alcançado, mas precisamos de mais algumas vitórias para o assegurarmos. O meu foco está nesta temporada. Depois terei tempo para pensar no futuro", frisou o experiente ponta de lança português.Apesar do avançar da idade, Roberto tem mantido a veia goleadora apurada época após época. Ainda assim, considera não existir segredo para esse sucesso individual. "Não há nenhum segredo além do trabalho e da vontade de ajudar as minhas equipas a conseguir os seus objetivos. Sou um avançado, o meu objetivo são os golos, mas sempre a pensar na equipa e a procurar que os meus companheiros também marquem", disse o terceiro melhor marcador da Liga Sabseg, justificando as cinco assistências que também leva na temporada: "Se tenho um companheiro em melhor posição para marcar, vou sempre passar-lhe a bola."Roberto não teve também problemas em concordar com a visão de que tem melhorado com o passar dos anos. "Penso que tenho vindo a ganhar qualidades à medida que fui amadurecendo. Posiciono-me melhor, por exemplo, e sou mais astuto dentro de área", referiu, antes de deixar elogios à prova na qual tem vindo a fazer história: "Trata-se de uma competição muito equilibrada, onde há cada vez mais jogadores de qualidade. Os anos têm passado e tenho-me adaptado ao que este futebol pede, por isso continuo a somar golos e assistências."Esta temporada, Roberto leva 12 golos e cinco assistências em 30 partidas realizadas.