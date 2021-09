Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Roberto procura afinar pontaria Avançado do Penafiel só marcou dois golos esta época mas continua a ser titular indiscutível para Pedro Ribeiro





Avançado do Penafiel no jogo com o Vilafranquense

• Foto: Vítor Neno