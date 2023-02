Rodrigo Valente emprestado ao Penafiel

O Penafiel anunciou esta terça-feira a contratação do médio Rodrigo Valente. O jogador, de 21 anos, chega aos durienses por empréstimo do Santa Clara.Formado no FC Porto, Rodrigo Valente mudou-se esta temporada para os açorianos, mas não se conseguiu afirmar, realizando apenas nove jogos. O médio colocou fim à longa ligação com os portistas a meio da época passada, altura em que reforço o Estoril, onde também não foi feliz.Antes disso, o jovem atuou durante época e meia na equipa B dos dragões, fazendo 59 encontros e marcando cinco golos.