Romeu Ribeiro está de saída do Penafiel, clube que representou nas últimas quatro temporadas. O jogador e a equipa não chegaram a acordo para a renovação de contrato do médio, de 31 anos, pelo que este está, nesta altura, livre para assinar por outro clube.

Formado no Sp. Braga e no Benfica, Romeu Ribeiro já representou o Aves, o Marítimo, o Trofense e o Ac. Viseu enquanto sénior. Todavia, foi ao serviço do Penafiel que mais épocas passou. Só na última, participou em 29 dos 31 jogos que a equipa efetuou, tendo marcado um golo.