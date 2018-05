Romeu Ribeiro pode voltar a cumprir o objetivo de jogar na Liga NOS, onde atuou na época 2014/15, ao serviço do Penafiel.sabe que o médio tem recebido algumas abordagens e que até já rejeitou algumas propostas de clubes do escalão secundário, devido à possibilidade de rumar ao patamar principal do futebol português.O médio de 29 anos foi uma das figuras principais da campanha do Penafiel na época transata, onde atuou em 35 partidas da equipa que terminou em quinto lugar da Liga Ledman Pro, com exibições que geraram algumas abordagens rumo a uma mudança de clube.Neste momento, ainda paira alguma indefinição no ar relativamente ao futuro de Romeu Ribeiro, sendo que os responsáveis do emblema penafidelense também vão tentar segurar o jogador formado no Benfica, o qual teve ainda passagens por Marítimo e Ac. Viseu.