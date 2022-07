Ronaldo Tavares assina pelo Tuzlaspor

Hosgeldin Ronaldo Rodrigues Tavares



Tuzlasporumuz son olarak, FC Penafiel'de forvet mevkiinde forma giyen 24 yasindaki Ronaldo Rodrigues Tavares ile sözlesme imzaladi.

Ailemize Hosgeldin Ronaldo Rodrigues Tavares.

A saída de Ronaldo Tavares do Penafiel já era um dado adquirido, mas o destino do avançado foi conhecido esta terça-feira. Assim, o jogador foi apresentado como reforço do Tuzlaspor, da Turquia.Ao cabo de três temporadas ao serviço dos durienses, o jovem prepara-se para viver a sua primeira experiência no estrangeiro, no caso na 2ª divisão turca. Apesar de em 2021/22 só ter apontado um golo, Ronaldo Tavares foi o grande destaque do Penafiel há duas épocas, altura em que fez balançar as redes adversárias em dez ocasiões.Com passagem pelo Sporting a nível de formação, o avançado já representou também o Cova da Piedade enquanto sénior.