Rúben Freitas é o primeiro reforço do Penafiel para 2022/23

Depois de ter oficializado quarta-feira a renovação do técnico Filipe Rocha, o Penafiel anunciou esta quinta-feira o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se de Rúben Freitas, que assinou um contrato válido por duas épocas.Lateral-direito de raiz, o português, de 29 anos, esteve as últimas duas épocas ao serviço do Nacional, realizando 24 e 21 jogos em 2010/21 e 2021/22, respetivamente. Antes disso, passou pela equipa B do Braga, clube onde fez parte da formação, pelo Salgueiros, pelo Nikos & Sokratis do Chipre, pelo Lincoln Red Imps de Gibraltar, pelo Vilafranquense e pelo Mafra.Rúben Freitas deverá ser o primeiro de muitos reforços para a nova época, face ao elevado número de jogadores em final de contrato.