Ainda sem decisões tomadas para a próxima época,sabe que Rui Borges, que deixou recentemente o Nacional depois de não ter cumprido o objetivo da subida, está na lista de candidatos para assumir o comando técnico do Penafiel, em 2022/23. Ainda assim, de acordo com as informações apuradas pelo jornal, a direção ainda vai reunir na próxima semana com Filipe Rocha, em final de contrato, para discutir o seu futuro no clube, não estando a sua continuidade afastada da equação.