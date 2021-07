Rui Pedro: «Fomos melhores do início ao fim»

O Penafiel venceu o Moreirense em jogo a contar para a Allianz Cup, resultado que, para Rui Pedro, foi inteiramente justo.





"Encarámos o jogo da forma como temos de encarar todos. Estamos na 2ª Liga, mas encaramos todos os jogos se fossemos uma equipa de 1ª. Fomos competentes do início ao fim, fomos melhores do início ao fim. Tivemos a infelicidade de sofrer o golo, mas o jogo foi nosso", disse.Fazendo votos para que esta seja a sua época de afirmação total, o avançado recusou ainda a ideia de ‘lotaria’ muitas vezes associada aos penáltis: "Os penáltis têm a ver com competência, nós treinámos esse momento do jogo. Soubemos respeitar o Moreirense e fomos respeitados, fomos mais competentes do que eles no jogo e nos penáltis. A equipa tem de estar contente com o trabalho que está a fazer".