Segunda parte categórica dá vitória ao Penafiel na receção ao Mafra

O Penafiel venceu, este domingo, na receção ao Mafra por 2-1 e ascendeu ao 4.º lugar da segunda liga portuguesa de futebol, num jogo intenso da 5.ª jornada em que a segunda parte dos locais acabou por fazer a diferença.Se o empate ao intervalo, materializado com golos de Romeu Ribeiro, para o Penafiel, aos 26 minutos, e Nuno Rodrigues, para o Mafra, aos 44', era o resultado mais adequado, o segundo tempo foi mais desequilibrado, com os locais a justificarem o triunfo, obtido com um golo de Yuri Araújo, aos 54'.Antes, aos 49', Pires desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa de João Godinho, uma das figuras do encontro.O primeiro lance de perigo resultou de uma ação individual, aos 15 minutos, com Yuri pela esquerda a cruzar para Pires falhar a emenda na pequena área do Mafra.Sob a batuta de Zé Tiago, o Mafra conseguiu aos poucos libertar-se da pressão e ter mais bola, equilibrando o jogo, mas acabou penalizado com o golo de Romeu Ribeiro, em mais uma ação iniciada pela esquerda: o lateral Inácio cruzou largo, Ludovic recebeu e centrou para o remate do médio penafidelense.O Mafra cresceu e foi à procura do empate, face a um Penafiel que recuou linhas e começou a permitir aproximações à sua baliza, como a que deu a igualdade, perto do intervalo, numa insistência de Medeiros e conclusão de Nuno Rodrigues.O Penafiel entrou ainda mais determinado no segundo tempo, imprimindo um ritmo forte que apanhou de surpresa o Mafra, valendo a atenção de João Godinho, aos 47 minutos, num livre direto de Inácio, antes de deter o remate de Pires, da marca de grande penalidade, por mão de Rúben Freitas.A equipa da casa não se deixou afetar e foi premiada aos 54 minutos, num lance em que Yuri Araújo aproveitou uma hesitação dos centrais e do guarda-redes do Mafra para marcar.Gleison ainda ameaçou o terceiro do Penafiel, aos 74', mas o 'inevitável' Godinho defendeu o remate.Até ao final, o Mafra, que mantém sete pontos e uma classificação tranquila, tentou tudo para chegar à igualdade, que podia ter acontecido várias de vezes, com destaque para o cabeceamento ao 'ferro' de Areias, aos 90'.