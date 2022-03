Simãozinho atinge os 50 jogos pelo Penafiel

O jogo do último domingo foi especial para Simãozinho. Para além dos três pontos, o lateral-esquerdo atingiu a marca especial dos 50 jogos ao serviço do Penafiel.Chegado aos durienses no início da época passada, o jogador de 26 anos tornou-se um titular indiscutível para Pedro Ribeiro logo na sua primeira temporada no clube, realizando 32 partidas e contribuindo com dois golos e cinco assistências. Esta temporada, o antigo internacional jovem português tem-se mantido como opção recorrente, apesar da entrada, já com a época em curso, de Filipe Rocha para o comando técnico, tendo sido utilizado em 18 encontros.Simãozinho fez a formação no Trofense, onde se estreou enquanto sénior, contando ainda com passagens pelo Sp. Braga, Estoril e Chaves.