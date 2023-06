Simãozinho de saída do Penafiel

O lateral Simãozinho está de saída do Penafiel e já se despediu do clube nas redes sociais. O defesa representou os durienses durante as últimas três temporadas e deixa a formação rubro-negra após terminar contrato."Encerro um ciclo de três anos, neste histórico do futebol português. Três anos de dedicação e compromisso a honrar esta bonita camisola. Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles com quem lidei diariamente, treinadores, staff, estrutura, e aos meus colegas e amigos. Um obrigado especial aos adeptos por todo o apoio e carinho ao longo destes anos", escreveu o esquerdino, de 28 anos.Em 2022/23, Simãozinho participou em 27 jogos e somou quatro assistências. Agora, o defesa-esquerdo está livre para negociar seu futuro após mais de 80 encontros pelos penafidelenses.