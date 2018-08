Continuar a ler

Tal como é do conhecimento público, no passado dia 23 de Julho realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária do nosso clube, na qual, para espanto e estranheza de todos, foi deliberada a transmissão de 90% do capital social da SAD a uma sociedade comercial unipessoal por quotas, criada apenas 4 dias antes da data da Assembleia, o que só por si é demonstrativo da pouca seriedade e transparência que esse procedimento revela.Estamos certos de que a grande maioria dos associados do FC Penafiel foram apanhados de surpresa e já se aperceberam da "grande golpada" a que o nosso clube foi sujeito.Tudo isso foi feito sem qualquer informação prévia aos associados, sem qualquer sessão de esclarecimento junto dos sócios, sem qualquer período de debate e reflexão.Para além de evidentes irregularidades constantes na Convocatória da Assembleia, é também patente que a SAD foi vendida "ao desbarato", com os grandes prejuízos que isso obviamente irá acarretar para o futuro do FC Penafiel.Face a este estado de coisas, não podíamos ficar a assistir, impávidos e serenos, ao delapidar do património histórico, humano e afectivo do FC Penafiel, pelo que um grupo de associados, seriamente preocupados com esta situação, tomou a iniciativa de intentar uma providência cautelar junto do Tribunal requerendo a suspensão da execução das deliberações tomadas na Assembleia em causa.Comunica-se ainda que dentro de breves dias será também intentada a acção judicial de impugnação e anulação das referidas deliberações, com o objectivo de defender e salvaguardar os superiores e legítimos interesses do FC Penafiel.Há que apurar responsabilidades, quer interna, quer externamente, e procurar saber quem pretende liquidar o nosso amado FC Penafiel.Penafiel, 03 de Agosto de 2018.Os Associados,António GomesAugusto TeixeiraJorge Gomes