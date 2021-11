Sócios do Penafiel com direito a quatro convites na receção à Académica

No regresso ao Municipal 25 de Abril, a direção do Penafiel lançou uma campanha junto dos seus associados. Assim sendo, cada sócio do Penafiel terá direito a um bilhete e mais quatro convites para a partida do próximo domingo, pelas 11h00. Numa nota publicada no seu site oficial, o clube deixa igualmente a referência de que será necessária a apresentação do certificado de vacinação, bem como um teste de despistagem à COVID-19.Esta é uma das estratégias que o clube penafidelense está a optar para cativar os seus associados a assistirem in loco ao duelo referente à 13ª jornada da Liga Portugal SABSEG frente à Académica.