Zé Valente ganha espaço no Penafiel

Chegado ao Penafiel como um dos reforços mais importantes para 2021/22, Zé Valente parece estar a encontrar a sua melhor versão no conjunto duriense.Depois de ter ultrapassado alguns problemas físicos, o médio fixou-se em definitivo no onze de Pedro Ribeiro e foi titular nos últimos quatro encontros do Penafiel, sendo que, nos últimos três, cumpriu mesmo os 90 minutos. Para além disso, a influência do criativo na manobra ofensiva da equipa já se começa a fazer sentir, tal como comprova a assistência feita para o golo de Lucas Tagliapietra no último jogo, contra o Leixões.Na presente temporada, Zé Valente, que ajudou o Estoril a subir em 2020/21, foi utilizado em 12 encontros.