Luís Freire: «Ganhar jogos é mais importante do que vencer prémios»

O Rio Ave, treinado por Luís Freire, está bem encaminhado na Liga Sabseg e vai neste sábado enfrentar o segundo classificado do campeonato, o Feirense.





"Nós sabemos que todos os jogos são difíceis mas, no caso do Feirense, é um adversário que tem feito um excelente campeonato, vem de quatro vitórias seguidas e é uma equipa que é a melhor defesa. Tem uma capacidade de organização defensiva muito forte, assim como uma boa capacidade de contra-ataque. No entanto também estamos num bom momento, estamos confiantes e comprometidos com o objetivo de cada jogo e tem de ser assim. Temos de continuar a nossa caminhada nas tarefas, nas funções, com grande espírito", começou por dizer.O técnico vilacondense considera também importante a sua equipa entrar em todas as partidas com "concentração e alegria", capitalizando no apoio dos adeptos que não deixam de mostrar o seu "entusiasmo".Num confronto entre duas equipas que são igualmente perigosas de bolas paradas, Luís Freire alertou para esse aspecto do jogo."Em relação às bolas paradas acaba por ser um trabalho mais da equipa técnica e dos jogadores. É um trabalho que realizamos todas as semanas, e somos fortes. Mas vamos ter de estar concentrados, porque o Feirense também tem 60 por cento de golos de bola parada e é igualmente forte nesse momento, portanto vão ser duas equipas competentes na globalidade. Vamos estar bem, mas vamos ter um adversário forte", disse.Nesse sentido, o treinador do mês de Agosto da Liga Sabseg quer manter os pés assentes no chão e considera que à quinta jornada "não há razão para euforia, com 87 pontos ainda por disputar".Por fim, em relação ao prémio obtido, o líder verde e branco remeteu para o trabalho da sua equipa técnica e referiu que nenhum treinador tem interesse em trocar as vitórias por meros objectos."É o reconhecimento do nosso trabalho, agradecer aos nossos colegas de trabalho, que foi quem votou. Penso no entanto que não há nenhuma equipa do campeonato que não troque esses prémios por três pontos no próximo jogo. O merecer ganhar é muito importante para nós. Festejar vitórias é muito mais importante do que ganhar prémios", concluiu.