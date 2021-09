André Pereira de volta aos treinos no Rio Ave

O avançado André Pereira está de volta aos treinos da equipa do RIo Ave e, durante esta manhã, já se apresentou ao serviço do treinador Luís Freire.





O jogador de 26 anos chegou em 2020/21 a Vila do Conde em definitivo, onde fez apenas 12 jogos na temporada passada, também devido a lesões. Esta época ainda não contabilizou qualquer partida oficial, mas é mais um "reforço" para a frente do ataque verde e branco, depois de Yakubu Aziz e Pedro Mendes, em boa forma.O avançado, formado no Porto e com relativa experiência no primeiro escalão do futebol português, conta assim ganhar o seu espaço no plantel rioavista.