O treino matinal deste sábado do Rio Ave ficou marcado pela visita inesperada de várias dezenas de adeptos no Complexo Desportivo do clube. Como relata a formação vilacondense, a 'invasão' foi pacífica, com os adeptos a "entoarem cânticos de apoio por entre o fumo verde que foram lançando".A equipa técnica e os jogadores interromperam inclusivamente, de forma momentânea, o treino para se aproximarem dos seus adeptos, muitos deles afetos à claque oficial do clube, a Associação de Adeptos Rioavistas, para participarem igualmente nos cânticos de apoio.A visita surgiu numa altura em que o Rio Ave se prepara para enfrentar um período mais denso do calendário e na véspera de mais um dérbi frente ao Varzim, a contar para a 20.ª jornada da Liga Sabseg, marcado para este domingo.