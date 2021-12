Aderllan Santos é baixa de última hora para o jogo com o Belenenses SAD

Contrariedade de última hora para Luís Freire antes do embate com o Belenenses SAD, para a Taça de Portugal. Aderllan Santos, que seria titular no encontro desta quinta-feira, sentiu um desconforto no período de aquecimento é assim baixa nos vila-condenses.O experiente jogador vai ser substituído no onze por Hugo Gomes, que deverá juntar-se assim a Pantalon e Sávio na linha de três com que o Rio Ave habitualmente joga. Na presente temporada, Aderllan Santos soma dois golos em 19 jogos pelo clube de Vila do Conde.Recorde-se que o Rio Ave chegou aos quartos de final da Taça de Portugal depois de eliminar o Vitória de Sernache, Boavista e Olhanense.