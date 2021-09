Aderllan Santos eleito o melhor defesa de agosto na Liga Sabseg

Aderllan Santos foi eleito o melhor defesa do mês de agosto na Liga Sabseg. A votação foi levada a cabo pelos treinadores dos clubes da competição, que consagraram assim o jogador do Rio Ave.





Com 15 por cento dos votos, Aderllan Santos superou a concorrência de Jean Filipe, do Sp. Covilhã (12 por cento), e de Costinha, seu colega de equipa (7 por cento). No período em questão, o Rio Ave somou três triunfos e um empate na Liga Sabseg.Depois de ter vencido o E. Amadora, já no mês de setembro, o conjunto liderado por Luís Freire prepara-se para receber o Feirense no próximo sábado.