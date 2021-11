Aderllan Santos: «Temos de manter a intensidade para continuarmos a melhorar»

Figura de destaque do Rio Ave, onde cumpre a terceira época consecutiva, Aderllan Santos deu voz ao desejo da equipa em continuar na senda dos resultados positivos."A equipa está com um ritmo forte e vem fazendo uma grande época. Isso é importante mas agora temos de manter a intensadade para continuarmos a melhorar dentro de fora de campo", começou por dizer o defesa-central, de 32 anos, à imprensa brasileira. O camisola 33 analisou ainda aquilo que tem sido o seu desempenho numa vertente mais pessoal: "Tem sido uma temporada muito boa para mim, individualmente. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e quero crescer ainda mais com todos".Na presente temporada, Aderllan Santos, que foi eleito o melor defesa da Liga Sabseg em agosto, soma dois golos em 15 partidas. No plano coletivo, a equipa de Luís Freire segue no 4º lugar da tabela classificativa.