Aderllan Santos tornou-se centenário no Rio Ave

O defesa-central Aderllan Santos atingiu, no duelo com o Feirense do último domingo, a marca dos 100 jogos com a camisola do Rio Ave, tal como assinalou esta terça-feira o clube numa publicação oficial no seu site e nas redes sociais.Depois de ter chegado em 2019/20 à formação de Vila do Conde, na altura por empréstimo do Al-Ahli, as exibições do central brasileiro convenceram a direção rioavista a assinar em definitivo com o jogador, atualmente com 32 anos, no defeso seguinte.Mesmo com a descida de divisão do Rio Ave, situação que levou a que o jogador fosse muitas vezes associado a uma possível saída do clube, Aderllan Santos manteve-se no plantel e tem sido titular indiscutível sob a liderança de Luís Freire. Esta época, o central já somou 26 encontros pelo Rio Ave e apontou dois golos, igualando o registo goleador da época transata.Aderllan Santos chegou a Portugal em 2011/12 pela porta do Trofense, tendo-se destacado sobretudo ao serviço do Sp. Braga, clube que representou durante três épocas e meia e do qual saiu para o Valência.