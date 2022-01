Amine assina pelo Rio Ave até 2023

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Amine. O médio, que estava sem clube desde que rescindiu com o Farense, há cerca de dois meses, assinou um contrato válido até junho de 2023 com o conjunto vila-condense.O franco-marroquino, de 29 anos, está assim de regresso ao norte do país, onde já tinha representado o Leixões, depois de ter cumprido a época passada e os promeiros meses da atual ao serviço do Farense. No Rio Ave, o jogador terá a concorrência de nomes como Guga, Vítor Gomes, Kelvin Medina, João Graça e Rúben Gonçalves.No plano coletivo, os rioavistas seguem no 3º lugar da Liga Sabseg, com 27 pontos.